ويستهام يفوز على ليدز يونايتد 2-0 فى الدورى الإنجليزى

فاز فريق ويستهام يونايتد على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل هدفي ويستهام، جيسي لينجارد في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، وكريج داوسون في الدقيقة 28 من الشوط ذاته.ورفع ويستهام رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة في المركز الخامس بجدول البريميرليج، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.