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أبرز مخاطر الدهون المتحولة على القلب

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:54 م
القلب
القلب
إسلام جمال
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أكد الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، أن الدهون المتحولة تعمل على زيادة مستوى الكوليسترول الضار، وانخفاض الكوليسترول النافع.

وأوضح أن ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار بجانب انخفاض مستوى الكوليسترول النافع يزداد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو السبب الرئيسي لوفاة الرجال والنساء.

وأشار« سامي»، إلى أن منتجات اللحوم والألبان تحتوي بصورة طبيعية على كميات صغيرة من الدهون المتحولة، ولكن تتشكل معظم الدهون المتحولة من خلال عملية صناعية تتم فيها إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية، وهو ما يسبب صلابة الزيت في درجة حرارة الغرفة.

وأضاف أستاذ القلب، أن الدهون المتحولة تثير قلق الأطباء بسبب التأثير غير الصحي على مستويات الكوليسترول من حيث زيادة الكوليسترول الضار، وانخفاض النافع منه.

ونصح بضرورة تجنب الزيوت والدهون على قدر المستطاع، خاصة كبار السن، بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية، وتناول الأطعمة الصحية.

وتحتوي معظم أنواع الكعك والبسكويت والطبقة الخارجية من الفطائر والمقرمشات على السمن الذي عادة ما يكون مصنوعًا من الزيوت النباتية المهدرجة جزئيًا.

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