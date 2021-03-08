مواعيد عودة الطيران السعودي الدولي

مواعيد عودة الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

الفئات المستثناه من قرار حظر السفر بين مصر والسعودية



حيث أنه على الرغم من غلق حركة الطيران، إلا أن هناك فئات تم استثناءها مصرح لها السفر مثل العاملين في القطاع الطبي من المصريين وأسرهم، والمواطنين السعوديين الدبلوماسيين، حيث تستمر حركة الطيران داخل المملكة من 6 إلى 7 رحلات يوميا

في هذا التوقيت تتردد الكثير من الأقاويل حول مواعيد عودة الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية بعدما اتخذت السلطات السعودية منذ فبراير الماضي قرار تعليق دخول مواطني 20 دولة إلى أراضيها بينها مصر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لذلك نعرض لكم في التقرير التالي موعد عودة الطيران السعودي إلى المملكة لكي نقطع علي القارئ حيرة الاستماع إلى الشائعات المختلفة في هذا الشأنكان من المقرر عودة حركة الطيران نهاية مارس الجاري، وعودة حركة التجارة والاستثمار والزيارات مرة أخرى.ولم يصدر في الوقت الحالي أي بيان رسمي فيما يخص مواعيد فتح الطيران السعودي ولم يتم تعيين وقت معين لاستئناف حركة الطيران للملكة العربية السعودية، طبقا للبيانات الرسمية الخاصة من المملكةوهناك شائعات تزعم عودة حركة الطيران خلال شهر مايو لكن لم تم التحقق من صحتها حتى الآن.ويذكر أن هناك آلاف المواطنين المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، كان موعد سفرهم يحين خلال شهري فبراير الماضي ومارس الحالي، والآن بانتظار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، كي يستطيعوا السفر والعودة إلى أعمالهم في المملكة.جدير بالذكر أنّ الحركة الجوية بين مصر والسعودية تمثل أكثر من 25% من التشغيل اليومي لشركة مصر للطيران التي تستمر حتى الآن في تسيير الرحلات إلى المدن السعودية لنقل الفئات المستثناة بمعدل 5 رحلات يومية.اقرأ أيضاً..