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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد عودة الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:22 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
أسماء منصور
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في هذا التوقيت تتردد الكثير من الأقاويل حول مواعيد عودة الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية بعدما اتخذت السلطات السعودية منذ فبراير الماضي قرار تعليق دخول مواطني 20 دولة إلى أراضيها بينها مصر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لذلك نعرض لكم في التقرير التالي موعد عودة الطيران السعودي إلى المملكة لكي نقطع علي القارئ حيرة الاستماع إلى الشائعات المختلفة في هذا الشأن

مواعيد عودة الطيران السعودي الدولي 

كان من المقرر عودة حركة الطيران نهاية مارس الجاري، وعودة حركة التجارة والاستثمار والزيارات مرة أخرى.

ولم يصدر في الوقت الحالي أي بيان رسمي فيما يخص مواعيد فتح الطيران السعودي ولم يتم تعيين وقت معين لاستئناف حركة الطيران للملكة العربية السعودية، طبقا للبيانات الرسمية الخاصة من المملكة

وهناك شائعات تزعم عودة حركة الطيران خلال شهر مايو لكن لم تم التحقق من صحتها حتى الآن.

مواعيد عودة الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

ويذكر أن هناك آلاف المواطنين المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، كان موعد سفرهم يحين خلال شهري فبراير الماضي ومارس الحالي، والآن بانتظار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، كي يستطيعوا السفر والعودة إلى أعمالهم في المملكة.

الفئات المستثناه من قرار حظر السفر بين مصر والسعودية

جدير بالذكر أنّ الحركة الجوية بين مصر والسعودية تمثل أكثر من 25% من التشغيل اليومي لشركة مصر للطيران التي تستمر حتى الآن في تسيير الرحلات إلى المدن السعودية لنقل الفئات المستثناة بمعدل 5 رحلات يومية.

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حيث أنه على الرغم من غلق حركة الطيران، إلا أن هناك فئات تم استثناءها مصرح لها السفر مثل العاملين في القطاع الطبي من المصريين وأسرهم، والمواطنين السعوديين الدبلوماسيين، حيث تستمر حركة الطيران داخل المملكة من 6 إلى 7 رحلات يوميا

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