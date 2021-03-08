الأنبا ثاؤفيلس يشارك بقداس عيد البابا كيرلس بدير مارمينا

يشارك الأنبا ثاؤفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط، صباح غد الثلاثاء، في صلوات قداس التذكار الخميس لرحيل البابا كيرلس السادس، بديره بمريوط الإسكندرية.وتحتفل كنيسة البابا كيرلس ومارمينا بالكشح، غدًا الثلاثاء، بقداس تذكار رحيله الخمسين، والعيد الثامن لاعتراف المجمع المقدس بالبابا كيرلس قديسًا.