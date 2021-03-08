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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا ثاؤفيلس يشارك بقداس عيد البابا كيرلس بدير مارمينا

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:48 م
الأنبا ثاؤفيلس
الأنبا ثاؤفيلس
تريزة شنودة
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يشارك الأنبا ثاؤفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط، صباح غد الثلاثاء، في صلوات قداس التذكار الخميس لرحيل البابا كيرلس السادس، بديره بمريوط الإسكندرية.

وتحتفل كنيسة البابا كيرلس ومارمينا بالكشح، غدًا الثلاثاء، بقداس تذكار رحيله الخمسين، والعيد الثامن لاعتراف المجمع المقدس بالبابا كيرلس قديسًا.

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