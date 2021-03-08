الأنبا بولا يترأس أولى قداسات الصوم الكبير بكنيسة ماربولس

ترأس الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، اليوم أولى قداسات الصوم الكبير، بكنيسة مار بولس طنطا.وشارك بصلوات القداس عدد محدود من الأقباط، والكهنة والشمامسة، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.