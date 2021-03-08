ياسمين علي: محمد رمضان أغانيه كلها زعيق (فيديو)

عبّرت الفنانة ياسمين علي عن استيائها من انتشار أنواع جديدة من الغناء في مصر كالمهرجانات والراب، مؤكدة أن هؤلاء لا يقدمون طربًا حقيقيًا لأسماع الجمهور: "ده مضر جدًا".قالت ياسمين، أثناء حلولها ضيفة على ندوة بـ«الدستور» تحدثت فيها عن مجمل أعمالها الفنية، خاصة بعد نجاح أغنية "نفسي تعرف" الذي تصدر التريند لمدة 3 أيام على تويتر، أن أغاني الفنان محمد رمضان لا تعجبها إطلاقًا وترى أن مثل هذا النوع مجرد "زعيق" وليس بغناء بالرغم من أنها تحترمه كفنان وموهبة له ثقلها في الوسط الفني، إنما في الغناء لا يقدم إضافة.