بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الذي يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الدراما التليفزيونية من بينها مسلسل "الملك أحمس" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ.يشارك في بطولة المسلسل عمرو يوسف، بجانب كوكبة من النجوم وهم: صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، باسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي."كفاح طيبة" رواية تاريخية للأديب نجيب محفوظ، نشرت للمرة الأولى عام 1944، وتعد العمل الأدبي الثالث له بين رواياته التاريخية بعد كل من "عبث الأقدار" (1939) و"رادوبيس" (1943).وتصور الرواية كفاح شعب مصر في سبيل استرداد حريته وطرد الغزاة الهكسوس من بلادهم، في إسقاط تاريخي للأحداث على كفاح الشعب المصري في أوائل القرن العشرين للتحرر من الاحتلال البريطاني وتحقيق استقلاله، ويمزج نجيب محفوظ في "قصة كفاح" أهل طيبة بقصة حب الملك أحمس، فالبطل أحمس رغم حصوله على النصر لم تغب عن ذهنه صورة تلك الأميرة القادمة من الصحراء (ابنة عدوه الهكسوسي) والتي ظلت ملامحها محفورة في قلبه كأول يوم رآها فيه على ظهر السفينة الفرعونية، ومع ذلك يضحي بعاطفته في سبيل طيبة.كانت هدى نجيب محفوظ، المعروفة إعلاميًا بـ"أم كلثوم" وممثلة أسرة أديب نوبل، قالت في تصريحات سابقة لـ"الدستور" إنه تم التعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، على تحويل رواية "كفاح طيبة" إلى مسلسل تليفزيوني، مشيرة إلى أن هذه الرواية لم تقدم من قبل سواء سينمائيًا أو دراميًا، نظرًا لخشية الكثير من المنتجين تكلفة إنتاجها كرواية تاريخية.