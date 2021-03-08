رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: هجمات الحوثيين على السعودية خطيرة وغير مقبولة

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:29 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
محمد عمر
طباعة
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الاثنين، أن هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السعودية غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين بمن فيهم الأمريكيين.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية في تصريحات مساء اليوم من البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستواصل التعبير عن انزعاجها من استمرار هجمات الحوثيين على السعودية.

وأكد البيت الأبيض ان المملكة العربية السعودية تواجه تهديدات أمنية جدية من الحوثيين، متعهدا باستمرار العمل مع الرياض عن كثب، وذلك حسب قناة "العربية".

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية مستهدفًا مدينة خميس مشيط، وذلك بعد اعتراض وتدمير المملكة لصاروخ باليستي استهدف لرافق شركة أرامكو النفطية بمنطقة الظهران.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

بعد غيابه بـ5 أيام.. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالغردقة

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021| خطوات الاستعلام بالرقم القومي والرابط

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى للمرأة
المزيد

الثقافة

تعود لـ1941.. قصة صورة للأديبة مي زيادة في الإسكندرية

«بين السما والأرض» لـ أديب نوبل.. من فيلم إلى مسلسل درامي

ثقافة البحر الأحمر تناقش التنمية البشرية وزيادة الثقة بالنفس

شروق نبيل: المرأة ما زالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي