البيت الأبيض: هجمات الحوثيين على السعودية خطيرة وغير مقبولة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الاثنين، أن هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السعودية غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين بمن فيهم الأمريكيين.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية في تصريحات مساء اليوم من البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستواصل التعبير عن انزعاجها من استمرار هجمات الحوثيين على السعودية.وأكد البيت الأبيض ان المملكة العربية السعودية تواجه تهديدات أمنية جدية من الحوثيين، متعهدا باستمرار العمل مع الرياض عن كثب، وذلك حسب قناة "العربية".وأعلن التحالف العربي في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية مستهدفًا مدينة خميس مشيط، وذلك بعد اعتراض وتدمير المملكة لصاروخ باليستي استهدف لرافق شركة أرامكو النفطية بمنطقة الظهران.