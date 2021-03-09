«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

"حرام يا ناس ما تقولونه، إن جلاديس أبو جودة فاتنة الروابي الخضر في لبنان والتي أصبح اسمها الفني حبيبة ليست حبيبتي، نحن فقط أصدقاء عمل، وزملاء أستوديو وشركات أضواء وأوثق ما بيننا أن في بطاقة كل واحد منا كلمة فنان وليس لقلب عاشق"، هكذا صرخ الفنان عادل أدهم على صفحات مجلة "الشبكة" اللبنانية ردًا على شائعة عن قصة حب جمعته بجلاديس أبو جودة.وأضاف أدهم: "أنا فنان تفتح لي العائلات الشريفة بيوتها، أنا فنان من صلب مجتمع شرقي أحرص على سمعتي ولا أحب أن يتردد عني أنني دخلت في علاقة مع فنانة أو نزوة مع علانة، ولهذا غضبت جدا عندما قرأت في مجلة لبنانية أن حبيبة وقعت في غرامي، وأنني وقعت في غرامها، غضبت من أجل حبيبة فما ذنبها لكي يرددوا عنها هذا الافتراء ظلما وزورا".