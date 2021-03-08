الجيش الليبي يطلب من لجنة الخبراء طرد المرتزقة والقوات الأجنبية

وصلت لجنة الخبراء المتقدمة للمراقبين الدوليين ولجنة البعثة الاممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري، اليوم إلى مدينة بنغازي من أجل بحث ترتيبات وقف إطلاق النار في ليبيا.وأوضح اللواء خالد المحجوب مسؤول الشؤون المعنوية بالجيش الليبي في بيان مساء اليوم، أن اللجنة عقدت فور وصولها اجتماعا موسعا مع لجنة الخمسة بالقيادة العامة للجيش وعضوي اللجنة الأمنية الفرعية واللجنة الفرعية العسكرية الخاصة بنزع الألغام.وأشار المحجوب إلى أن هذا الاجتماع جاء لنقاش ترتيبات بدء عمل المراقبين الدوليين ووضع خارطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه وما تم إنجازه بخصوص عمل المراقبين الدوليين وأدائهم مهمتهم والتنسيق مع ما تم اعداده في خطة توزيع المراقبين التي سبق وأعدتها اللجنة المشتركة "5+5"، وذلك تمهيدا للاجتماعات النهائية في سرت بالتئام لكامل أعضاء اللجنة المشتركة لاستكمال ما تبقى من نقاط لآلية العمل الميداني واتمام فتح الطريق الساحلي.كما تناول الاجتماع أيضا عددا من النقاط التي أبدتها مجموعة الخمسة التابعة للقيادة العامة فيما يخص إجلاء القوات الاجنبية والمرتزقة واستكمال مقررات جنيف التي تم التوقيع عليها.وأكد المسؤول بالجيش الليبي أنه تم بدء العمل على فتح الطريق الساحلي طيلة المدة الماضية بعد أن اتخدت الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام وإعادة تمركز القوات العسكرية، واستلام القوة الأمنية لعملها على حسب المراحل وبالأعداد المستهدفة بما يؤمن طريق آمن للمواطنين.وأشادت البعثة الأممية بجاهزية وانضباط القوات المسلحة العربية الليبية في تنفيذ اتفاق جنيف ومراحله وروح التعاون والوطنية التي اتسمت بها المجموعة العسكرية 5+5 ومدى حرصهما على المضي قدما في استكمال عملها، والتغلب على المعوقات والصعاب والمثابرة والمرونة العاليه التي جعلتهم فريقا واحدا هدفه استقرار وتأمين الوطن وتحقيق سيادته.