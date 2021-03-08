محافظ البحيرة: تطوير 207 قرى فى 6 مراكز ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.وأشار إلى أن البحيرة كانت وستظل عند حسن ظن القيادة السياسية ومواطنيها وتنفيذ كل المشروعات المقررة على الوجة الأمثل وفقًا للبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المقررة لتلبية طموحات واحتياجات المواطنين.وأضاف المحافظ أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كل المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وهو ما ظهر جليًا خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بتنفيذ ٩٢ بالقرى الثماني المستهدفة بتكلفة تجاوزت ٣٥٠ مليون جنيه.جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم مع ممثلى الهيئة الهندسية والشركات المنفذة والدكتور نادر لبيب متابع مجلس الوزراء لتنفيذ المشروع بالبحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني- السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد ورؤساء المدن الست المعنية بالمرحلة الثالثة ومديري المديريات وكل الجهات المعنية الخاصة بالمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى المزمع إنشاؤها بعدد ٦ مراكز (دمنهور- كفر الدوار- أبو حمص- حوش عيسي- أبو المطامير- وادي النطرون ) بعدد ٢٠٧ وحدات قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع بقطاعات (مياه الشرب - الرصف - تدعيم وحدات محلية - خدمات صحية - صرف صحي - تعليم - أبنية تعليمية - تحسين البيئة والنظافة - شباب ورياضة - الحماية المدنية - الغاز الطبيعى - الموارد المائيه والري - طب بيطري - إنارة وكهرباء - اتصالات - البريد).