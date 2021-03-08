رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة: تطوير 207 قرى فى 6 مراكز ضمن «حياة كريمة»

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:45 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

وأشار إلى أن البحيرة كانت وستظل عند حسن ظن القيادة السياسية ومواطنيها وتنفيذ كل المشروعات المقررة على الوجة الأمثل وفقًا للبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المقررة لتلبية طموحات واحتياجات المواطنين.
وأضاف المحافظ أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كل المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وهو ما ظهر جليًا خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بتنفيذ ٩٢ بالقرى الثماني المستهدفة بتكلفة تجاوزت ٣٥٠ مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم مع ممثلى الهيئة الهندسية والشركات المنفذة والدكتور نادر لبيب متابع مجلس الوزراء لتنفيذ المشروع بالبحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني- السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد ورؤساء المدن الست المعنية بالمرحلة الثالثة ومديري المديريات وكل الجهات المعنية الخاصة بالمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى المزمع إنشاؤها بعدد ٦ مراكز (دمنهور- كفر الدوار- أبو حمص- حوش عيسي- أبو المطامير- وادي النطرون ) بعدد ٢٠٧ وحدات قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع بقطاعات (مياه الشرب - الرصف - تدعيم وحدات محلية - خدمات صحية - صرف صحي - تعليم - أبنية تعليمية - تحسين البيئة والنظافة - شباب ورياضة - الحماية المدنية - الغاز الطبيعى - الموارد المائيه والري - طب بيطري - إنارة وكهرباء - اتصالات - البريد).

موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمى.. 18 مارس

ختام فعاليات الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث

شروق نبيل: المرأة مازالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي