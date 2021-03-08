رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شروق نبيل: المرأة مازالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:11 م
شروق نبيل
شروق نبيل
خالد حماد
طباعة
يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وبالنظر إلى ما قدمته المرأة العربية في مجالات الإبداع المختلفة سنجد العديد من الأسماء التي شغلت تاريخ المشهد الثقافي العربي، وهناك أمثلة كثيرة بدءًا من عائشة التيمورية وبنت الشاطئ، ومي زيادة وصولًا إلى سهير القلماوي وغيرهن.

وفي إطار ذلك، طرحنا سؤالًا حول دور المرأة في المشهد الثقافي والإبداعي العربي، وعن مدى تحققها في ظل مجتمعاتنا العربية.

تقول الشاعرة شروق نبيل، لـ«الدستور»:"عن الإبداع العربي في مجال الأدب، فقد قطعت المرأة العربية شوطًا كبيرًا في مجال الكتابة الأدبية بكل ألوانها واستطاعت إنتاج أدب يخلو من النزعة النسوية بل وينافس في ميدان الكتابة بقوة.

أضافت: "أرى اليوم كاتبات يسافرن بأعمالهن الأدبية للمشاركة في فاعليات عرببة وغربية، غير أنها رغم تحقيقها لمكانة إبداعية تستحق الاحترام مازلت تواجه العقبات التي لا يخلو منها طريق المرأة المبدعة العربية ومنها النظر بدونية إلى إبداعها مقارنة بالمبدعين من الرجال مهما بلغ إبداعها من كمال اللفظ وجمال المعني وبلاغة الصورة.

أشارت إلى أن المرأة العربية يصيبها الإحباط من نتائج المسابقات العربية التي لا تبلغ فيها مبلغ الرجال، أعرف أنه لا تعد المسابقات تقييمًا للكاتب ولا لإبداعه لكنها دفعة معنوية تخسرها المرأة في هذا الميدان.

وتختتم شروق حديثها: "في نهاية الأمر، أنا ممتنة لما وصلت إليه المبدعات العربيات من مكانة لها احترامها في مختلف البلاد فقد خلقت من قوة عاطفتها وجمال بيئتها وبلاغة اللغة العربية إنتاجًا أدبيًا بديعًا أظنه لن يمر على تاريخ الإبداع العربي مرور المنسي.

موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمى.. 18 مارس

ختام فعاليات الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث

شروق نبيل: المرأة مازالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي