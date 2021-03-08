توفيق عبد الحميد يطمئن جمهوره: «بخير بفضل دعواتكم»

طمأن الفنان القدير توفيق عبد الحميد جمهوره ومحبّيه على صحته بعدما أصيب موخرًا بفيروس كورونا المستجد.وقال توفيق، لـ«الدستور»، إنه يتعافى بشكل كبير، وصحته أصبحت مستقرة للغاية، لافتًا إلى أنه يمكث في منزله بشكل طبيعي ويتلقى العلاج المخصص لهذا الوباء، معربًا عن سعادته بردود فعل الجمهور الذين قاموا بدعمه في محنته، لافتًا إلى أن دعوات جمهوره كان لها تأثير إيجابي في تطور وتحسن حالته الصحية.