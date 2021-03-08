عقيلة صالح يدعو إلى تجاوز العقبات لإنجاز الانتخابات الرئاسية

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم، إلى تجاوز العقبات لإنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021.وقال عقيلة صالح خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة: إن الشعب الليبي يتطلّع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة.وأضاف خلال الجلسة التي انطلقت بحضور 132 برلمانيًا، اليوم، نطوي صفحة الانقسامات الليبي ولا إقصاء ولا تهميش في المرحلة المقبلة.وتابع نتطلّع لتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر.ومن المقرر أن تنتهي مهمة الحكومة الانتقالية الجديدة بإجراء الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق الموضوعة من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.