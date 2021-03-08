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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قصة مكالمة تسببت في القبض على اليوتيوبر محمد عطوة

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:53 م
محمد عطوة
محمد عطوة
إيمان ماهر
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أمرت نيابة مدينة نصر، حبس اليوتيوبر محمد عطوة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خدش الحياء العام.

وأثار «عطوة» الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بسب بعض النساء والتنمر عليهن على اليوتيوب والتيك توك، ونشر فيديوهات مسيئة بألفاظ نابية، حتى قاما بعمل بلاغات ضده.

واتهمته بعض النساء بإهانتهن والتهكم عليهن وخدش حيائهن والخوض في شرفهن، حيث يتعمد رصد الفتيات المشاهير على السوشيال ميديا ويقوم بسبهن على التواصل الاجتماعي لجمع أكبر عدد من المشاهدات، ثم يبدأ التصالح معهن كما حدث مع فتاة تدعى بحرية.

وتم نشر مكالمة على يوتيوب بين عطوة وبحرية يصالحها فيها بعدما خاض في شرفها: «هعمل معاكي فيديو نقول فيه إننا اتصالحنا».. لترد عليه: «أنزل فيديو صلح بعد إيه»، وركّز في حديثه معها على أن مثل هذا الفيديوهات تستهدف الأطفال قائلا: «كله بيلعب في اليوتيوب على الأطفال»، في إشارة إلى أن أكبر عدد لمتابعي مثل هذه الفيديوهات هم الاطفال.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على اليوتيوبر محمد عطوة لقيامه بعمل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يسب فيه السيدات بالتزامن مع احتفال مصر والعالم بالذكرى اليوم العالمي للمرأة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اليوتيوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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