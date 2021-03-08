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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:57 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أنه أثناء دخول قطار ٩٨٣ أسوان القاهرة محطة أبو تشت، فوجئ قائد القطار بسيدة تلقي بنفسها على شريط السكة الحديد، وبسرعة وحسن تصرف ويقظة تامة تمكن قائد القطار بالرباط وإيقاف القطار قبل دخوله المحطة تجنبًا لدهس السيدة التي ألقت بنفسها أمامه وحرصًا على حياتها، حتى قام الأهالي الذين شاهدوا الواقعة بحمل السيدة من طريق القطار ليواصل بعدها مسيره حتى المحطة دون أي إصابات أو تلفيات، وتم تسليم السيدة لمركز شرطة أبوتشت.

‎وأشادت الهيئة بيقظة وأداء قائد القطار لالتزامه في العمل وحرصه على اتباع التعليمات المنظمة لحركة وسلامة مسير القطارات، ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتكريم ومكافأة قائد القطار، وسيتم تكريمه بمكتب رئيس هيئة السكك الحديدية.

‎وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة عند المرور عبر خطوط السكك الحديدية حفاظًا على أرواحهم وأمان وانتظام مسير القطارات.

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