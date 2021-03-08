حقوق المرأة فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية (إنفوجراف)

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر صفحته الرسمية إنفوجراف يوضح أبرز حقوق المرأة فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام، والتى تتمثل فيما يلى:

حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.

يقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكمًا أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.

يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون جاحة لعودتها العمل.

تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.

منح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر للخارج.

تستحق الموظفة إجازة وضع حتى وإن توفى مولودها.

تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.