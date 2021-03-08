كورونا.. عودة الدراسة في إنجلترا بعد شهرين من توقفها

عاد الملايين من التلاميذ في إنجلترا اليوم الاثنين، للمدارس للمرة الأولى منذ شهرين بعد أن تلقوا التعليم عن بعد للمرة الثانية ولفترة طويلة بسبب إجراءات العزل العام المفروضة للسيطرة على انتشار كوفيد-19.وعودة المدارس للعمل في إنجلترا هي الخطوة الأولى في خطة حكومية من أربع مراحل لتخفيف إجراءات العزل العام إذ تحاول السلطات منع تفشي موجة جديدة من المرض بعد زيادة حادة في عدد حالات الإصابةخلال الشتاء تسببت في ضغوط بالغة على المستشفيات.ومنذ بدء الجائحة، سجلت بريطانيا 124500 وفاة خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة بكوفيد-19 وهي خامس أعلى حصيلة وفيات في العالم والأسوأ في القارة الأوروبية.