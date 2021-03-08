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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«وفد الإسماعيلية» يواصل مواجهة كورونا في القنطرة شرق

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:43 م
مواجهة كورونا في
مواجهة كورونا في القنطرة شرق
إسلام نصير
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نظّمت لجنة حزب الوفد في مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة السيد عبد السميع قوافل لمواجهة فيروس، وتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة تحت رعاية بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وتنفيذًا لتوجيهاته بدعم الدولة في مواجهتها لوباء كورونا.

وقامت القافلة بتوزيع الكمامات على المواطنين أمام عدد من المستشفيات، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، كما شاركت الحملة في تنظيم دخول وخروج المواطنين في المستشفيات، الأمر الذي لاقى قبولًا واستجابة كبيرة من الأهالي الذين أعربوا عن سعادتهم بحرص حزب الوفد صاحب التاريخ العريق والأصالة الممتدة لأكثر من 102 عامًا على صحتهم وأمنهم.

شارك في قافلة المستشفى محمد الوزيري، سكرتير عام اللجنة وشيماء السيد من لجنة المرأة، وهلال كامل عثمان، وعادل ملك ويصا، وناصر عبد النبي، وفتحي عبد الوهاب.

كما توجهت قافلة أخرى إلى المخابز في المدينة الجديدة، وقامت بالعمل على تحقيق التباعد الاجتماعي للمواطنين، وتوزيع كمامات على المواطنين.

أكد أشرف علي الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسماعيلية أنه استكمالا للدور الوطني للحزب في مساندة الحكومة في القضاء على وباء كورونا، قررت اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسماعيلية، تكثيف جهود أعضاء الوفد في الشارع وخاصة في تلك المرحلة الصعبة لفيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الوفد بالعمل مع الجهات المختصة للتوعية بخطورة كورونا والتزام الجميع والاحترازات الوقائية للتصدي لهذا الوباء.

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