السباعي يفوز بمقعد وكيل لجنة الزراعة والري بـ«الشيوخ»

أسفرت انتخابات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن فوز محمد السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقعد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.وحصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 7 مقاعد من وكالة وأمانة سر اللجان النوعية بالشيوخ.ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14، ورفع الجلسة العامة لحين انتهاء انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.