مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة
الإثنين 08/مارس/2021 - 03:04 م
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اقتحم مستوطنون، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط منع المصلين المسلمين من دخوله.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة المشرفة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة المشرفة.