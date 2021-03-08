طلاب الأول الثانوي بالإسكندرية سعداء في آخر أيام امتحانات الترم الأول

انتهت اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول لللصف الأول الثانوي بالإسكندرية، حيث أدى الطلاب الامتحان في الكيمياء والتاريخ.قالت الطالبة مها مصطفى، شعبة الأدبي، إن امتحان التاريخ جاء سهلًا، والأسئلة مباشرة وخالية من التعقيدات.ولفتت الطالبة أمل السيد، شعبة العلمي، إلى أن الخوف من امتحان مادة الكيمياء زال فور رؤية الامتحان، وأن الأسئلة في المتناول والوقت كافِ.من جانبه أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الأول الثانوي ٥٠٣٠٤ طالب وطالبة.وأوضح سعد أن متابعة امتحان الصف الأول الثانوي، تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية.