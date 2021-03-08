رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى أورام الأقصر يحتفى بالداعمات فى اليوم العالمى للمرأة

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:59 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
احتفى مستشفى علاج الأورام بالمجان بالأقصر بالداعمات للمستشفى ولمرضى السرطان بالصعيد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذى يحتفل به العالم اليوم الإثنين.

وأبرز المستشفى أهم الأسماء التى دعمت المستشفى منذ تدشينه قبل سنوات، حتى الآن، حيث حرص عشرات من السيدات على تقديم الدعم المعنوى والمادى لاستكمال مسيرة النجاح.

ومن أبرز الأسماء التى شاركت فى دعم المستشفى "جابريالا كويفاس بارون" رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، والدكتورة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج التى زارت المستشفى عدة مرات ودعمته على طريقتها الخاصة من خلال حضور فعاليات لشباب الجيل الثالث من المصريين فى الخارج فى المستشفى.

وكذلك نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، التى تعتبر من أكثر الداعمات للمستشفي، وكانت حريصة على حضور افتتاح مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الشهر الماضي.

ومن أبرز الداعمات السيدة جيهان السادات التى عبرت عن إعجابها بما شاهدته فى المستشفي من إنشاءات وخدمات مميزة تقدم للمرضي بالمجان، ومن أبرز الإعلاميات والفنانات إسعاد يونس، ودعاء فاروق، وبوسي، ومروة ناجى التى أبدت استعدادها لاقامة حفل فنى لصالح المستشفي ولدعم مرضي السرطان فى الصعيد.

كما زار ودعم المستشفي العديد من سيدات المجتمع فى مصر والعالم العربي منهن شفيقة العامرى مدير مجلس سيدات أعمال أبوظبي بدولة الإمارات، حيث يفتح المستشفي زراعيه للجميع لدعم الصرح الطبي الأول من نوعه فى صعيد مصر.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفي يهتم بالمراة بصفة خاصة من خلال تقديم خدمات مميزه ومجانية وكذلك تدشين مبادرات خاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدى وتنظيم ندوات توعية ليس فى المستشفي فحسب بل فى القرى والنجوع النائية للوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات وتوعيتهن بخطورة المرض وبكيفية الاهتمام بالجانب الصحى، وذلك من خلال محاضرين من أشهر وأكبر الاستشاريين المتخصصين فى هذا المجال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الصور

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. نسيمة بوصلاح تناقش «من المشافهة إلى شاشات العرض»

«الغزو الفكري الواقع والتحديات».. كتاب جديد لـ منال رشاد

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته