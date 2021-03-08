مستشفى أورام الأقصر يحتفى بالداعمات فى اليوم العالمى للمرأة

احتفى مستشفى علاج الأورام بالمجان بالأقصر بالداعمات للمستشفى ولمرضى السرطان بالصعيد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذى يحتفل به العالم اليوم الإثنين.وأبرز المستشفى أهم الأسماء التى دعمت المستشفى منذ تدشينه قبل سنوات، حتى الآن، حيث حرص عشرات من السيدات على تقديم الدعم المعنوى والمادى لاستكمال مسيرة النجاح.ومن أبرز الأسماء التى شاركت فى دعم المستشفى "جابريالا كويفاس بارون" رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، والدكتورة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج التى زارت المستشفى عدة مرات ودعمته على طريقتها الخاصة من خلال حضور فعاليات لشباب الجيل الثالث من المصريين فى الخارج فى المستشفى.وكذلك نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، التى تعتبر من أكثر الداعمات للمستشفي، وكانت حريصة على حضور افتتاح مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الشهر الماضي.ومن أبرز الداعمات السيدة جيهان السادات التى عبرت عن إعجابها بما شاهدته فى المستشفي من إنشاءات وخدمات مميزة تقدم للمرضي بالمجان، ومن أبرز الإعلاميات والفنانات إسعاد يونس، ودعاء فاروق، وبوسي، ومروة ناجى التى أبدت استعدادها لاقامة حفل فنى لصالح المستشفي ولدعم مرضي السرطان فى الصعيد.كما زار ودعم المستشفي العديد من سيدات المجتمع فى مصر والعالم العربي منهن شفيقة العامرى مدير مجلس سيدات أعمال أبوظبي بدولة الإمارات، حيث يفتح المستشفي زراعيه للجميع لدعم الصرح الطبي الأول من نوعه فى صعيد مصر.وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفي يهتم بالمراة بصفة خاصة من خلال تقديم خدمات مميزه ومجانية وكذلك تدشين مبادرات خاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدى وتنظيم ندوات توعية ليس فى المستشفي فحسب بل فى القرى والنجوع النائية للوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات وتوعيتهن بخطورة المرض وبكيفية الاهتمام بالجانب الصحى، وذلك من خلال محاضرين من أشهر وأكبر الاستشاريين المتخصصين فى هذا المجال.