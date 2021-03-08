شوقي يحذر: نتيجة «أولى وتانية» ثانوي لم تعلن.. لا تلتفتوا للمضللين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تحدد بعد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.وأضاف شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن النتيجة ستظهر فقط على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسوف يتم إعلان التفاصيل والرابط من خلال بيان رسمي يصدر عن الوزارة.وأكد وزير التعليم أن أي شيء أخر أو روابط أخرى تٌنشر عن النتيجة ما هي إلا كذب وتضليل، موجهًا رسالة للطلاب وأولياء الأمور قائًلا: "لا تلتفتوا إليها".