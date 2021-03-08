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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل دور أحمد العوضي في «الاختيار 2»

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:42 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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بدأ النجم أحمد العوضي تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، تحت إدارة المخرج بيتر ميمي، على أن يستمر فيها لعدة أيام في العمل المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، من بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي.

ويتواجد الفنان أحمد العوضي، كضيف شرف فقط في العمل الجديد، حيث يناقش المسلسل حادث الواحات الإرهابي، الذي تعرضت له قوات الشرطة المصرية على يد الجماعة الإرهابية التي كان هشام عشماوي أحد قياداتها، حيث يدور العمل حول علاقته بالعناصر الإرهابية التي نفذت الجريمة.

كما يتطرق دوره لخلافاته مع العنصر الإرهابي عماد عبد الحميد ومنافستهما لزعامة الجماعة الإرهابية أثناء صعودهما في هيكل الجماعة، ولم يتطرق دور عشماوي لجرائمه الإرهابية الأخرى، وسيتم الاستعانة بالفنان عابد عناني لتقديم دور الإرهابي عماد أمامه أيضا، بالإضافة لدخول عناصر جديدة مثل طارق صبري وغيره من الفنانين.

وجاء تصوير العوضي للعمل الجديد بالتنسيق مع طاقم عمل مسلسله الآخر "اللي مالوش كبير" مع النجمة ياسمين عبد العزيز المقرر عرضه خلال رمضان أيضا.

وكانت شركة سينرجي قررت إنتاج الجزء الثاني من المسلسل، والذي يحمل عنوان "الاختيار 2"، وذلك لعرضه خلال شهر رمضان 2021 بعد نجاح الجزء الأول ومطالبات الجمهور بإنتاج جزء جديد.

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي كلا من إنجي المقدم وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، للمشاركة في الجزء الثاني، والعمل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.

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