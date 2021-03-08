تبيان آراء طلاب الأول الثانوي بمدارس أكتوبر حول امتحاني الكيمياء والتاريخ

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس أكتوبر، من أداء امتحان مادتي التاريخ للشعبة الادبية والكيمياء للشعبة العلمية للفصل الدراسي الأول بالنظام الإلكتروني من خلال «التابلت».تباينت آراء الطلاب حول امتحان مادة التاريخ يحتاج أنه يحتاج لمزيد من الوقت للحل لأنه يعتمد على الحفظ الكثير.وعبر محمد عبد الحميد، أحد الطلاب، عن فرحته لسهولة امتحان التاريخ، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي ومباشرة.فيما تباينت ردود أفعال الطلاب حول سهولة أسئلة امتحان الكيمياء، حيث أكد البعض أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.ولفت الطالب مصطفي حسن، إلى أن أسئلة امتحان الكيمياء بها جزئيات صعبة وتحتاج وقتًا للتفكير والحل.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل" في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.