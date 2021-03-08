وزير الخارجية الإيراني: الصراعات الداخلية حالت دون الاستفادة من الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الخلافات والصراعات الداخلية في بلاده حالت دون الاستفادة الممكنة من الاتفاق النووي الذي بات مهددا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018.وأضاف ظريف في حوارمع صحيفة "مردي سالاري" الإيرانية الإصلاحية، اليوم الاثنين: "خلال الـ30 عاما الماضية كان التفاوض مع الولايات المتحدة من المحرمات والخطوط الحمراء، ولكن أي شيء يصبح كذلك سيكون سرابا".وتابع "رأيت صدام حسين بعد الحرب العراقية الإيرانية، كما جلست وتفاوضت مع حركة طالبان، ولم يكن لقاء صدام حسين بالتأكيد مشهدا ممتعا بالنسبة لي، لكن هذا الاجتماع تم؛ لأن هذا ما يفعله دبلوماسيونا، وأدواتنا هي: التفاوض، والبيان، والكلام، والمقابلة".وأشار ظريف إلى وجود خلافات داخل طهران بشأن الرؤية للتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلا "البعض يظن أن كل الأخطار هي في التفاوض مع أميركا، فيما يرى آخرون أن كل المصالح في ذلك، ولكن بحكمة خامنئي تم كسر هذا التابو المحرم، وتفاوضنا مع أميركا بشأن الاتفاق النووي، وهي التي هُزمت وليس نحن".