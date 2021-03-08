لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن البدء في إنشاء نفق يربط بين مستشفى الإصابات الجامعي الجديد وحرم مستشفيات أسيوط الجامعية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، وبدء العمل فى تنفيذه بهدف تسخير إمكانيات المستشفيات الجامعية لخدمة مستشفى الإصابات الجاري المقرر تشغيلها خلال العام الجارى 2021، وكذلك خدمة مستشفى 2020 الجامعي لعلاج الأورام والمقرر إنشائه خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك خلال جولة لرئيس جامعة أسيوط داخل محيط المدينة الطبية والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق، والدكتور سعد زكى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وأوضح الجمال أن ذلك النفق يهدف إلى تحقيق التكامل والدمج بين كافة مستشفيات أسيوط الجامعية وربط واتصال مبانى ومنشآت المدينة الطبية الجامعية وتسهيل انتقال المرضى والمرافقين، مشيرًا إلى أنه من المقرر البدء خلال الأيام المقبلة فى حفر النفق وذلك بعمق يتجاوز 6 أمتار تحت الأرض.بدأت الجولة بقسم علاج الأورام والطب النووى وتفقده وحدة الجاكاميرا والتى تبلغ تكلفتها 14 مليون جنيه وكذلك ‪Pet – Ct‬ والذى يتجاوز تكلفته 40 مليون جنيه، ثم زيارة مجمع المخازن المركزية وكذلك المفارم المركزية بوحدة النفايات الطبية.كما تفقدا للمشروع الجارى تنفيذه فى تجهيز وحدة غسيل كلوى متطورة على مساحة 1200 متر وفق أحدث نظم مكافحة العدوى، والتى من المقرر أن تصل طاقتها الاستيعابية نحو 85 سرير غسيل كلوى.