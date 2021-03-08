«إثنين الغضب».. المتظاهرون يغلقون الطرق في لبنان

أقدم عدد من ​المحتجين​ اللبنانيين، اليوم الاثنين على بناء جدار صغير على أوتوستراد البالما​ في ​طرابلس​، مع ترك مسرب صغير للسماح بمرور الحالات الطارئة.كما أقفل المحتجون في اثنين الغضب، بأجسادهم شارع رياض الصلح الرئيسي في صيدا، حيث غالبية المصارف ومحلات الصيرفة والسوق التجاري، كما تم قطع السير عند جسر الرينج، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.كما تم قطع أوتوستراد زحلة بالاتجاهين، ما أدى إلى زحمة سير خانقة على مداخل المدينة كافة.