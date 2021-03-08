رئيس الوزراء العراقي يدعو المعارضين لحوار مفتوح وصريح مع الحكومة

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المعارضين إلى حوار مفتوح وصريح مع الحكومة، على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته، وبما يحقق تطلعات الشعب.وقال الكاظمي، في بيان بمناسبة ختام زيارة بابا الفاتيكان للبلاد، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الإثنين، إن "زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، للعراق حظيت بتأييد وإجماع وطني، وأن رسالته البابا وصلت إلى كل العالم وكذلك الشعب العراقي".وأضاف أن "الحوار الاستراتيجي حول ترتيبات التعاون مع التحالف الدولي قائم في الأساس على إيجاد البيئة والتوقيتات لإخراج جميع القوات المقاتلة من أرض العراق، ضمن آليات فنية زمنية متفق عليها".كما دعا الكاظمي أشقاء العراق وجيرانه وأصدقائه إلى ترسيخ قيم السلم والتعاون وإبعاد شبح الحروب والصراعات، مؤكدا أن العراق على استعداد كامل للعب دور فعال في تكريس التهدئة وفتح أبواب الحوار لحل الأزمات، رافضا أن تكون العراق ساحة للصراعات الخارجية.وقدم رئيس الوزراء العراقي شكره إلى بابا الفاتيكان، كما قدم الشكر لكل من أسهم في إنجاح زيارته للعراق.