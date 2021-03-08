التشيك تسجل 3923 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في التشيك اليوم الإثنين، تسجيل 3923 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن البلاد شهدت زيادة في عدد المرضى بالمستشفيات وبوحدات الرعاية المركزة مقارنة بالأسبوع الماضي ليبلغ 8 آلاف بالمستشفيات و1728 بوحدات الرعاية المركزة.وكان وزير الصحة التشيكي جان بلاتني حذر أمس من أن الأسبوع المقبل سيكون الأكثر خطورة فيما يخص قدرة وحدات الرعاية المركزة على احتواء أعداد المصابين.