التشيك تسجل 3923 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 08/مارس/2021 - 11:06 ص
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أعلنت السلطات الصحية في التشيك اليوم الإثنين، تسجيل 3923 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكر راديو "براغ الدولي" أن البلاد شهدت زيادة في عدد المرضى بالمستشفيات وبوحدات الرعاية المركزة مقارنة بالأسبوع الماضي ليبلغ 8 آلاف بالمستشفيات و1728 بوحدات الرعاية المركزة.
وكان وزير الصحة التشيكي جان بلاتني حذر أمس من أن الأسبوع المقبل سيكون الأكثر خطورة فيما يخص قدرة وحدات الرعاية المركزة على احتواء أعداد المصابين.
وذكر راديو "براغ الدولي" أن البلاد شهدت زيادة في عدد المرضى بالمستشفيات وبوحدات الرعاية المركزة مقارنة بالأسبوع الماضي ليبلغ 8 آلاف بالمستشفيات و1728 بوحدات الرعاية المركزة.
وكان وزير الصحة التشيكي جان بلاتني حذر أمس من أن الأسبوع المقبل سيكون الأكثر خطورة فيما يخص قدرة وحدات الرعاية المركزة على احتواء أعداد المصابين.