الرئيس اللبناني يعقد اجتماعًا أمنيًا واقتصاديًا في قصر بعبدا

من المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني العميد ميشال عون البوم الاثنين اجتماعا أمنيا واقتصاديا في قصر الرئاسة.وأعلنت ​رئاسة الجمهورية​ في بيان لها قبل قليل، بأن ​الرئيس عون​ سيترأس بعد قليل اجتماعًا أمنيًا اقتصاديًا في ​قصر بعبدا​.ويشهد لبنان مظاهرات احتجاجية وقطع الطرق احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف أمام الدولار، كما نصب محتجون صباح اليوم الخيام في اثنين الغضب احتجاجا علي الأوضاع الحالية.