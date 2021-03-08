الرئيس اللبناني يعقد اجتماعًا أمنيًا واقتصاديًا في قصر بعبدا
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:39 ص
مروة عنبرطباعة
من المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني العميد ميشال عون البوم الاثنين اجتماعا أمنيا واقتصاديا في قصر الرئاسة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها قبل قليل، بأن الرئيس عون سيترأس بعد قليل اجتماعًا أمنيًا اقتصاديًا في قصر بعبدا.
ويشهد لبنان مظاهرات احتجاجية وقطع الطرق احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف أمام الدولار، كما نصب محتجون صباح اليوم الخيام في اثنين الغضب احتجاجا علي الأوضاع الحالية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها قبل قليل، بأن الرئيس عون سيترأس بعد قليل اجتماعًا أمنيًا اقتصاديًا في قصر بعبدا.
ويشهد لبنان مظاهرات احتجاجية وقطع الطرق احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف أمام الدولار، كما نصب محتجون صباح اليوم الخيام في اثنين الغضب احتجاجا علي الأوضاع الحالية.