سويسرا: إعطاء 884 ألفا و905 جرعات من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 884 ألفا و905 جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 562 ألفا و290 حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج.ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في سويسرا إلى 10048 حالة وفاة.تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة عام وأسبوع واحد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.