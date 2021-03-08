استعدادا لاثنين الغضب.. محتجون ينصبون الخيام في لبنان (فيديو)

نصب محتجون لبنانيون، صباح اليوم الاثنين، الخيم على أوتوستراد جل الديب، وجاء ذلك عقب ساعات على انطلاق "اثنين الغضب" حيث عمد محتجون تلبية للدعوات إلى قطع الطرقات في مختلف المناطق، بحسب موقع " لبنان24".ويشهد لبنان منذ يومين حالة من القلق بسبب انتشار المظاهرات الاحتجاجية علي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين وارتفاع سعر الصرف أمام الدولار.وقطع محتجون لبنانيون، أمس، الطريق عند تقاطع إيليا في صيدا بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على تردّي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.كما أقفل المحتجون الطريق، فيما تدخل ​الجيش اللبناني​ وطلب منهم عدم إقفالها، وفقا لموقع النشرة اللبناني