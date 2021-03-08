خام برنت يتجاوز 70 دولارًا لأول مرة منذ بداية الجائحة

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت متجاوزة 70 دولارا للبرميل اليوم الإثنين، للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، بينما لامس الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين، في أعقاب تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.وبلغت عقود برنت تسليم مايو أيار 71.38 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير 2020، وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش سجلت 70.96 دولار للبرميل، مرتفعة 1.60 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة.وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1.47 دولار أو 2.2 بالمئة مسجلا 67.56 دولار.ولامس عقد أقرب استحقاق 67.98 دولار في وقت سابق، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.