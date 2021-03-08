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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى وفاة القصري.. أشهر إفيهاته ونهاية حياته المأساوية

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:04 ص
القصري
القصري
هويدا سعيد
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تحل اليوم 8 مارس، ذكرى وفاة الفنان القدير عبدالفتاح القصري، ويعتبر هو صاحب كاريزما خاصة وله أسلوب يعشقه الكبار والصغار، وكان له "أفيهات" شهيرة ومازالت تترد معنا حتي الان وأصبحت "كوميكس" علي مواقع التواصل الاجتماعي.

• بدايته الفنية

درس عبد الفتاح القصري الفرنسية في مدارس الفرير وكان يعشق التمثيل من صغره، وكانت بدايته في فرقة عبد الرحمن رشدي ثم فرقة نجيب الريحاني، ومن هنا انطلق نحو الأفلام الكوميدية، وأصبح من أشهر فنانين الكوميديا في السينما المصرية.

• أشهر "إفيهاته"

- أنا كلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبدًا.
- يا صفايح الزبد السايحة يابراميل القشطة النايحة.
- ست!! أنا مش شايف قدامى أيتها ست.
- انتي ست دا انتي 6 أشهر.
- نورماندي تو.
- يا أرض اخسفي ما عليكي.
- الكهرباء عملت كونتاكت.
- جاتك روماتيزم في كوارع اللي خلفوكي.
- اديكي 15 سنة أشغال شاقة.

• نهاية مأساوية

نهايته كانت مأساوية وصعبة، فكان يؤدي دورًا في إحدى المسرحيات مع الفنان إسماعيل ياسين، وأصيب بالعمي المفاجئ وهو علي المسرح أمام الجمهور، فقد صرخ "أنا مش شايف"، ما ظنه الجمهور ضمن أحداث المسرحية فزاد الضحك.

• زوجته تستولي على أمواله

بعد إصابته بالعمى، خدعته زوجته، والتي كانت تصغره كثيرا فجعلته يوقع على عقود تنازل عن ممتلكاته وتركته وتزوجت من شاب في سنها، ثم جاءت الحكومة بعدها لتهدم بيته، ليقضي باقي حياته وحيدًا فقيرًا، في غرفة "تحت بير السلم" في حي "الشرابية"، حتى توفي في 8 مارس 1964 ولم يحضر جنازته سوى 4 أفراد فقط.

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