بدء توافد طلاب «أولى ثانوي» لأداء امتحاني التاريخ والكيمياء

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، التوافد على لجانهم الامتحانية، لأداء آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول، بامتحان مادتي التاريخ في الفترة الأولى، والكيمياء بالفترة الثانية، الكترونيًا على أجهزة التابلت، داخل لجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.