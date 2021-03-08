حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

شهد عام 1938 إعلان الفنان القدير أحمد علام تجسيد شخصية السيد المسيح في أول عمل سينمائي مصري وعربي عن حياته باسم "آلام السيد المسيح"، وبموافقة شيخ الأزهر الشريف آنذاك محمد مصطفى المراغى.وتولى محمود السنهوري، وشريف المندور، وإبراهيم أحمد خليل، مسئولية إنتاج الفليم، وكتب المادة الحوارية الأب أنطوان عبيد، وراجعها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، عميد كلية الآداب في هذا الوقت، أما من شاركوا في البطولة فكانوا عزيزة حلمي بدور السيدة العذراء، سميحة أيوب بدور مريم المجدلية، سعد أردش بدور الفريسي، توفيق الدقن بدور قيافا، عبدالعليم خطاب في دور بطرس، إستيفان روستي في دور المولود أعمى، وعبدالسلام محمد في دور المفلوج الذي صنع معه المسيح المعجزة رغم أن مشهده لم يتجاوز العشرين ثانية وفي النهاية أخرج الفيلم محمد عبدالجواد.وتم طبع الفيلم وتحميضه بمعامل واستوديوهات الأهرام ونال استحسان الكنيسة والأقباط، وقد شهده جمهور كبير ونخبة من كبار مثقفي وفناني مصر منهم: عباس محمود العقاد والمُفكر خالد محمد خالد وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والفنانون أنور وجدي ونجيب الريحاني ويوسف وهبي وعلي الكسار وبشارة واكيم والفنانات ليلى مراد وليلى فوزي وماري منيب وغيرهن.