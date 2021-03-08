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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:42 ص
اليورو
اليورو
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 8-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة فى عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

وعلى المستوى المحلي، جاءت أعلى قيمة للعملة الأوروبية اليوم في بنك كريدي أجريكول للعملات، حيث وصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.95 جنيه للبيع، وفيما يخص أدنى مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يقدمه بنك الإسكندرية عند 19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية اليوم في البنك الأهلي المصري عند 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو على مستوى الشراء والبيع مقابل العملة المحلية المصرية داخل فروع بنك مصر، لتصل إلى 18.87 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

ووصل داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، إلى 18.88 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وعن آخر التعاملات على العملة الأوروبية داخل بنك قطر الوطني الأهلى بلغت تداولات اليوم ارتفاعًا طفيفًا مقابل تعاملات أمس على مستوى الشراء والبيع، لتصل إلى 18.90 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن اليورو هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا كما يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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