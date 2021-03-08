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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

مسح استقصائى: تزايد أعداد النساء اللاتى يسيئن تناول الأدوية مقارنة بالرجال

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:45 ص
تناول عقار
تناول عقار
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أظهر مسح استقصائي أن النساء تستخدم عقار "إل إس دي" والفطر السحري (أحد أنواع عيش الغراب) أكثر من الرجال لعلاج الحالات النفسية والاضطراب العاطفي.

ووفقًا لنتائج المسح العالمي للأدوية (GDS)، توصلت البيانات إلى أن عقارًا مُستخدم بشكل شائع للتخفيف من حدة نوبات الاكتئاب والقلق والصعوبات الناشئة عن مشاكل العلاقات يُساء استخدامه وتناوله بكميات كبيرة بين السيدات مقارنة بالرجال.

وأوضح عدد من الدراسات الحديثة إمكانات مواد مثل البسيلوسيبين (psilocybin) -المركب الفعال في الفطر السحري (أحد أنواع عش الغراب)- ومركب آياهواسكا (ayahuasca) لعلاج مجموعة من مشكلات الصحة العقلية، على الرغم من أن هذه الأبحاث تُجرى عمومًا تحت إشراف طبي، وفي المقابل، أكد 12.2% فقط من المشاركين في المسح أن الأطباء أشرفوا على تناولهم هذه النوعية من العقاقير.

وكان ما مجموعه 6500 شخص قد أكملوا الإجابة على الاستبيان المصاحب للمسح حول آلية استخدامهم لهذه النوعية من العقاقير المخدرة.

وبشكل عام، وُجد أن عقار (LSD) أكثر الأدوية المستخدمة لعلاج الاضطرابات النفسية، يليه عقارا (MDMA) و(psilocybin).

وفيما يخص عقار (LSD)، أكد 13.4% من النساء أنهن استخدمن العقار لأغراض علاجية، مقارنة بـ11.7% من الرجال.

وفي الوقت ذاته، قالت 14.9% من النساء إنهن استخدمن الفطر السحري في العام الماضي لعلاج بعض أشكال الحالات النفسية أو العاطفية، مقارنة بـ12.4% من الرجال.

ومع ذلك، من المثير للقلق أنه لم يتم إعداد أو فحص كل من شارك في العلاج بواسطة هذه النوعية من الأدوية بشكل صحيح للتجربة، وعلى الرغم من ذلك، قال 3.7% فقط إنهم احتاجوا إلى رعاية طبية طارئة نتيجة لإفراطهم في تناول هذه النوعية من العقاقير.

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