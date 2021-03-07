«الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح فيروس كورونا في مصر.وقالت الوزارة إن من بين تلك الفئات السيدات الحوامل والأطفال حتى سن 18 عامًا، والمرضعات، لافتة إلى أن التجارب السريرية التي أجريت على اللقاحات لم تشمل هؤلاء الفئات.وأعلنت وزارة الصحة إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لحجز لقاح كورونا للفئات المستحقة، www.egcovac.mohp.gov.eg، وللمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن 15335.