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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النرويج تطالب بالاستعداد لتجاوز مرحلة صعبة أخرى من كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:50 م
كورونا في النرويج
كورونا في النرويج
وكالات
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أشادت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج اليوم الأحد بالنرويجيين لتكاتفهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا وحثتهم على الاستعداد لتجاوز مرحلة صعبة أخرى من الفيروس.

وفي خطاب بثه التليفزيون قبل الذكرى السنوية الأولى للقيود الحكومية الواسعة النطاق للحد من تفشي الفيروس، أكدت سولبرج أن الوباء لم ينته بعد.

وقالت "يوم الجمعة الموافق 12 مارس، مر عام منذ أن غير الوباء معظم الأشياء بالنسبة لنا. من يوم إلى آخر، انقلبت حياتنا اليومية رأسًا على عقب، وأصبح العناق والمصافحة والتقارب الاجتماعي محدودا، وتم إغلاق المدارس وتم إغلاق الحدود، اضطرت الشركات إلى إغلاق أبوابها، وكذلك الحفلات الموسيقية والأحداث والرياضة كل شيء تباطأ".

وأضافت سولبرج أنها تتوق إلى اليوم الذي يمكن فيه تبادل العناق و"عندما تكون الأمتار للقياس، وليست مسافة بين الناس".

لكنها حذرت من أنه أمام النرويجيين "هناك مرحلة صعبة أخرى، ربما مع اتخاذ إجراءات أقوى"، مشيرة إلى الحاجة إلى الاستمرار في المسار في الأشهر المقبلة والحفاظ على معدلات الإصابة منخفضة أثناء استمرار التطعيمات.

ومن المتوقع أن تطلع سولبرج يوم الثلاثاء المقبل البرلمان على الوباء وربما تحدد بالتفصيل الإجراءات الجديدة.

وسجلت النرويج التي يبلغ عدد سكانها 3ر5 مليون نسمة حوالي 73 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و632 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بدء الوباء.

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