براتب يصل لـ3550 جنيها.. فرص عمل جديدة بإحدى الشركات في الدقي

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات المصاعد والسلالم بالدقي، براتب يصل إلى 3550 جنيها.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مساعدين فني مصاعد، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، أو متوسط صناعي، وأن يتراوح عمره بين 18 إلى 25 سنة، براتب يتراوح من 2000 جنيه إلى 2500 جنيه.كما تتضمن الوظائف المتاحة، سائقين درجة ثانية، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة براتب 3550 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 33361373، أو 01116669852، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد، أو التوجه لمقر الشركة في 20 شارع ابن الوليد، الدقي، أمام بوابة 10 نادي الصيد.