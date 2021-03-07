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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعماء المعارضة الإثيوبية يوقفون إضرابهم عن الطعام

الأحد 07/مارس/2021 - 09:42 م
المعارضة الإثيوبية
المعارضة الإثيوبية
وكالات
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قرر زعماء المعارضة البارزون من عرقية الأورومو في إثيوبيا إنهاء إضرابهم عن الطعام المستمر منذ 38 يومًا، وفقًا لمحاميهم.

ووافق المواطن الأمريكي السابق "جوار محمد"، قطب الإعلام، وبيكيلي جيربا- وهما عضوان في حزب "مؤتمر أورومو الاتحادي" المعارض- على إنهاء احتجاجهما مساء غد في الساعة السادسة مساءً، بحسب ما صرح به تولي بايسا، المحامي الذي يمثل السجناء.

كما سينهي سياسي آخر هو حمزة بورانا الإضراب عن الطعام، يأتي القرار بعد ضغوط شديدة وضغوط من قبل القادة الدينيين والمجتمعيين بمن فيهم العداءة الألمبية ديرارتو تولو.

ويطالب السياسيون المسجونون الحكومة بالإفراج عن سجناء الرأي وإعادة تراخيص أحزاب المعارضة، حسبما أفاد محاموهم.

وتم القبض على السياسيين في يوليو بعد مشاجرة في أعقاب اغتيال الموسيقي وكاتب الأغاني الشهير من الأورومو، هاتشالو هونديسا.

وتم توجيه الاتهام إليهم في وقت لاحق فيما يتعلق بوفاة أحد ضباط إنفاذ القانون والتحريض على العنف.

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