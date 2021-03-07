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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضياء رشوان: السعي للإفراج عن الصحفيين المحبوسين ليس مناسبة انتخابية

الأحد 07/مارس/2021 - 08:24 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد جعفر
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أكد ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن السعي للإفراج عن الزملاء المحتجزين احتياطيًا، ليس مناسبة انتخابية.

وأضاف: هذا الأمر ليس جهد عارض، بل هو "واجب" دائم، يقوم به في كل الأوقات، وفي كل موقع كان.

وأوضح: سعيت للإفراج عن عدد من الزملاء خلال العامين الماضيين، عندما توليت منصب نقيب الصحفيين الدورة المنقضية، ونجحت في الإفراج عن 8 من الزملاء، وهم: "هشام جعفر، عادل صبري، عوني نافع، سامح حنين، حسام السويفي، أحمد عبدالعزيز، ناصر عبدالحفيظ، إبراهيم الدراوي".

وأعلن "رشوان" عن مفاجأة سارّة خلال ساعات، تخص عدد من الزملاء المحتجزين احتياطيًا.

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