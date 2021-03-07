ضياء رشوان: السعي للإفراج عن الصحفيين المحبوسين ليس مناسبة انتخابية

أكد ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن السعي للإفراج عن الزملاء المحتجزين احتياطيًا، ليس مناسبة انتخابية.وأضاف: هذا الأمر ليس جهد عارض، بل هو "واجب" دائم، يقوم به في كل الأوقات، وفي كل موقع كان.وأوضح: سعيت للإفراج عن عدد من الزملاء خلال العامين الماضيين، عندما توليت منصب نقيب الصحفيين الدورة المنقضية، ونجحت في الإفراج عن 8 من الزملاء، وهم: "هشام جعفر، عادل صبري، عوني نافع، سامح حنين، حسام السويفي، أحمد عبدالعزيز، ناصر عبدالحفيظ، إبراهيم الدراوي".وأعلن "رشوان" عن مفاجأة سارّة خلال ساعات، تخص عدد من الزملاء المحتجزين احتياطيًا.