«الخارجية» تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن عشري حسن في السعودية

أكدت وزارة الخارجية متابعتها اللصيقة لواقعة مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن بالرياض، حيث زار الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل جمهورية مصر العربية في الرياض، اليوم الأحد، مصلحة الطب الشرعي، وعقد اجتماعا مع مديرها، للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وبسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن في أسرع وقت.كما زار القنصل المواطن المصري المصاب في الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية.وأكدت الخارجية استمرار القنصلية في التواصل بشكل مستمر مع ذوي المتوفي لإطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.