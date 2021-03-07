«أبوشقة»: ثورة 1919 أسست للدولة المصرية الحديثة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن ثورة 1919 فخر للمصريين جميعا إرادة أمة وكفاح شعب وزعامة زعيم.وأشار «أبو شقة» في كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 1919، إلى أن الاحتفال بها يعني الاحتفال بتأسيس حزب الوفد، الذى يعد الابن الشرعي للثورة التي انطلقت شرارتها في 9 مارس 1919.وأكد «أبو شقة» أن حزب الوفد كان وما زال عند مبادئه التي دافع عنها طيلة 102 عام.وأضاف «أبو شقة» أن حزب الوفد سيظل عند مبادئه مدافعًا عن الدولة الوطنية والوطن والمواطن، مدافعًا عن الدستور والديمقراطية بمفهومها الوطني.