إنشاء 11 ملعبًا خماسيًا بمراكز الشباب الأشد احتياجًا في الإسكندرية

وافقت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على إنشاء ١١ ملعبًا خماسيًا بمراكز الشباب الأشد احتياجا بمحافظة الإسكندرية، بناء على التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والمديرية بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية.وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن هذا يأتي في إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بمراكز الشباب الأكثر احتياجا داخل المحافظة.وأشارت إلى أن الوزارة وافقت على إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب ابوسنبل، وملعب خماسى بمركز شباب مبارك، وملعب خماسى بمركز شباب المطار، وملعب خماسى بمركز شباب طيبة، وملعب خماسى بمركز شباب مصطفى اسماعيل، وملعب خماسى بمركز شباب بورسعيد، وملعب قانونى بمركز شباب الحريه مريوط، وملعب خماسى بمركز شباب قرية ٤٥.كما وافقت على إنشاء ملعب اكريلك بمركز شباب الظاهرية، وملعب اكريلك بمركز شباب برج العرب الجديد، وملعب اكريلك بمركز شباب طوسون.وأكدت الشريف أن هذا يأتي في إطار اهتمام الوزارة والمديرية بدعم الشباب رياضيًا وإتاحة الفرصة أمامهم للممارسة اللعبة الشعبية الأولى، وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز بناء مهارات الشباب.