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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ليلى طاهر: لم أعتزل الفن وأنتظر الدور الحلو

الأحد 07/مارس/2021 - 05:19 م
ليلي طاهر
ليلي طاهر
حسين الجندي
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كشفت الفنانة ليلى طاهر عن أنها لم تعتزل الفن نهائيًا، مشيرة إلى أنها تحب الفن بشكل كبير ومؤكدة أنها فخورة بتاريخها الفني الذي قدمته سواء في الدراما، أو السينما، أو الإذاعة، أو حتى المسرح.

وقالت الفنانة الكبيرة، في تصريحات لجريدة "الدستور" اليوم الأحد: إن سبب قلة أعمالها أو تواجدها هو عدم وجود ورق جيد يجعلها تدخل تلك التجارب المعروضة، مشيرة إلى أنها تنتظر الدور الحلو للمشاركة في أي عمل سواء بالسينما أو الدراما.

وأوضحت أنها لا تفكر في تقديم أدوار مسرحية حاليًا، لافتة إلى أن المسرح يتطلب مجهودًا كبيرًا لا تستطيع تنفيذه وهو ما يحب أن نحترمه من أجل الجمهور، مشيرة إلي أن آخر أعمالها كانت من خلال فيلم ومسلسل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مع الفنان محمد هنيدي.

واختتمت ليلي طاهر حديثها مؤكدة أنها سعيدة بالتكريم الذي حصلت عليه مؤخرًا من صالون الفنانة مديحة حمدي داخل دار الأوبرا المصرية وهو الحفل الذي حضره عدد كبير من النجوم.

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