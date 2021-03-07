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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو: إسرائيل بصدد رفع كل قيود مكافحة كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 02:45 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن بلاده خرجت تقريبا من كل إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك لدى عودة المطاعم لفتح أبوابها بموجب خطة للخروج من قيود كورونا بدفعة من وتيرة سريعة لحملة التحصين من المرض.

وعلى الرغم من أن الخطوة اليوم إيجابية لنتنياهو الذي يختتم حملته انتخابية، إلا أن مسؤولين في مجال الصحة حذروا من أن زيادة حالات العدوى قد تضطر السلطات لفرض إجراءات إغلاق جديدة قد تحبط آمال نتنياهو في تتويج سياساته المتعلقة بمكافحة الجائحة بنصر انتخابي في اقتراع يجرى في 23 مارس.

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