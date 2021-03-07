نتنياهو: إسرائيل بصدد رفع كل قيود مكافحة كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن بلاده خرجت تقريبا من كل إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك لدى عودة المطاعم لفتح أبوابها بموجب خطة للخروج من قيود كورونا بدفعة من وتيرة سريعة لحملة التحصين من المرض.وعلى الرغم من أن الخطوة اليوم إيجابية لنتنياهو الذي يختتم حملته انتخابية، إلا أن مسؤولين في مجال الصحة حذروا من أن زيادة حالات العدوى قد تضطر السلطات لفرض إجراءات إغلاق جديدة قد تحبط آمال نتنياهو في تتويج سياساته المتعلقة بمكافحة الجائحة بنصر انتخابي في اقتراع يجرى في 23 مارس.